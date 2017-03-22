СБУ на три года запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что ведомство приняло решение запретить на три года въезд на территорию страны российской представительнице на «Евровидении-2017» Юлии Самойловой.

«Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины гражданке РФ Юлии Самойловой сроком на три года. Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины», - цитирует ТАСС запись, сделанную Гитлянской в социальной сети Facebook.

Ранее украинские власти уже заявляли, что могут запретить Самойловой принять участие в музыкальном конкурсе, который пройдет в Киеве с 9 по 13 мая, так как россиянка в 2015 года выступала на концерте в Крыму, не согласовав свой визит на полуостров с соответствующими службами Украины.

По словам народного артиста СССР Иосифа Кобзона, решение отправить российского исполнителя на конкурс «Евровидение-2017» изначально было ошибочным. Он выступает за бойкот мероприятия.

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