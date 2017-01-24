За три года пенсии вырастут в России более чем на тысячу рублей
Во время рабочей поездки в Северную Осетию председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что за три года пенсии в России вырастут больше чем на тысячу рублей, а ветераны Великой Отечественной войны будут получать на полторы-две тысячи рублей.
- По предварительным оценкам, пенсии за три года увеличатся в среднем больше чем на тысячу рублей, а у ветеранов Великой Отечественной войны - на 1,5-2 тысячи рублей, - цитирует Дроздова ТАСС.
По словам главы ПФР, бюджет фонда утвержден на ближайшие три года, и он полностью сбалансирован.
- Нет никакого дефицита, поэтому в этом году мы также ожидаем, что все свои задачи выполним своевременно и без сбоев, - подчеркнул Дроздов.
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