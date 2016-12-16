За три года в Москве построят более 350 километров новых дорог

Более 350 километров новых дорог построят в Москве в период с 2017 по 2019 годы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Речь идет о таких серьезных проектах, как Южная рокада, Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, реконструкция Калужского шоссе, связка между Калужским и Киевским шоссе в новой Москве,- цитирует «ТАСС» столичного градоначальника.

По его словам, в Москве и в московском транспортном узле ведется масштабное строительство совместно с Росавтодором, а также с коллегами из Московской области.

Собянин отметил, что в период с 2011 года по настоящее время в Москве построено около 500 километров новых дорог, включая 160 искусственных сооружений, и примерно столько же внеуличных пешеходных переходов. Мэр уточнил, что по сути за это время было построено более 10 процентов улично-дорожной сети.