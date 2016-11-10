Гнев возникает из-за паразитов в головном мозге

Учёные провели ряд опытов и выявили причины повышенной раздражительности. По их суждению, виноваты паразиты, которые находятся в головном мозге.

В эксперименте принимали участие 385 человек, около 25% из них испытывали гнев практически каждый день, то есть, заражены токсоплазмой. Эксперты объяснили, что токсоплазма зачастую развивается из-за наличия в доме котов или других домашних животных,- сообщает «ФАН».

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Украинские диверсанты арестованы решением суда Севастополя

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО