Гнев возникает из-за паразитов в головном мозге

Учёные провели ряд опытов и выявили причины повышенной раздражительности. По их суждению, виноваты паразиты, которые находятся в головном мозге.

В эксперименте принимали участие 385 человек, около 25% из них испытывали гнев практически каждый день, то есть, заражены токсоплазмой. Эксперты объяснили, что токсоплазма зачастую развивается из-за наличия в доме котов или других домашних животных,- сообщает «ФАН».