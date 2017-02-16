В Гнесинке все еще ждут Максакову

Академия имени Гнесиных составит акт о нарушении трудовой дисциплины, если оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, являющаяся преподавателем этого учебного заведения, не появится на рабочем месте, сообщила исполняющая обязанности ректора академии Галина Маяровская.

Она пояснила, что сейчас везде пишут, что Максаковой уже месяц как нет на рабочем месте, но на самом деле Гнесинка работает только первую неделю после каникул.

В академии не исключают, что Максакова еще появится на рабочем месте, но если она не явится на этой неделе, будет составлен акт о нарушении трудовой дисциплины.

Маяровская также рассказала, что сейчас студентов Максаковой временно распределяют по другим преподавателям, так как пропускать занятия они не могут.

Ранее в Гнесинке сообщили, что оперная певица Максакова, переехавшая на Украину вместе с мужем, также бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, еще числится преподавателем в академии.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков вместе с женой Марией Максаковой переехал на Украину и получил там гражданство. По некоторым данным, Вороненков дал генпрокуратуре Украины показания против экс-президента Виктора Януковича.

Ранее Следственный комитет РФ объявил Вороненкова в федеральный розыск по обвинению в рейдерском захвате здания в центре Москвы, сообщает «Вести.ру».