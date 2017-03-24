Глушаков и Дзагоев не сыграют против сборной Кот-д'Ивуара
Полузащитники «Спартака» и ЦСКА Денис Глушаков и Алан Дзагоев не примут участия в товарищеском матче против сборной Кот-д'Ивуара, который состоится 24 марта в Краснодаре.
«Глушаков продолжает восстановление, динамика положительная, у Дзагоева небольшое недомогание, связанное с вирусной инфекцией», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы сборной России по футболу.
Как отметили в штабе российской национальной команды, оба игрока продолжат подготовку к следующей товарищеской встрече, которая состоится 28 марта в Сочи. Россияне сыграют со сборной Бельгии.
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