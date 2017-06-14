Глухой кот предскажет исход матчей Кубка конфедераций

Глухой белый кот Ахилл из Эрмитажа выбран оракулом, которому предстоит определить исход матчей Кубка конфедераций, рассказала ветеринарный врач котов Зимнего дворца Анна Кондратьева.

По ее словам, эрмитажные коты и раньше демонстрировали свои экстрасенсорные способности, прогнозируя итоги «Евровидения» и Олимпийских игр.

Ветеринар отметила, что выбор пал на Ахилла, так как из-за врожденной глухоты у него сильно развиты другие каналы восприятия.

«Выбирали из трёх котов, но сошлись на том, что у него максимально точные прогнозы», — сказала медик, отметив, что кот очень общительный и с радостью пообщается с журналистами.

Кондратьева также рассказала, что кот полностью готов стать медийной персоной.

После завершения карьеры предсказателя Ахилл переедет из Зимнего дворца в новый дом. При этом кот сам выберет себе хозяина из всех желающих его приютить, сообщает Life.

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