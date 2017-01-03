Glencore и катарский фонд объявили о закрытии сделки по покупке доли «Роснефти»

Нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Autority (QIA) завершили сделку по приобретению 19,5 процентов акций компании «Роснефть».

Ранее «Роснефтегаз» и консорциум, состоящий из Qatar Investment Authority и трейдера Glencore, подписали соглашение по продаже 19,5 процентов акций «Роснефти» за 692 миллиарда рублей.

Приватизация принесла в бюджет РФ доход на сумму 710,8 миллиардов рублей, включая 18 миллиардов рублей за счет дополнительных дивидендов «Роснефтегаза», сообщает ТАСС.

«Роснефть» — российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству через АО «Роснефтегаз». В 2013 году стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти.