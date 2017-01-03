Glencore и катарский фонд объявили о закрытии сделки по покупке доли «Роснефти»
Нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Autority (QIA) завершили сделку по приобретению 19,5 процентов акций компании «Роснефть».
Ранее «Роснефтегаз» и консорциум, состоящий из Qatar Investment Authority и трейдера Glencore, подписали соглашение по продаже 19,5 процентов акций «Роснефти» за 692 миллиарда рублей.
Приватизация принесла в бюджет РФ доход на сумму 710,8 миллиардов рублей, включая 18 миллиардов рублей за счет дополнительных дивидендов «Роснефтегаза», сообщает ТАСС.
«Роснефть» — российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству через АО «Роснефтегаз». В 2013 году стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти.
Следующая новость Почти 30 градусов мороза будет в Московском регионе на Рождество
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии