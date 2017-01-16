Главы ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкий прибыли с визитом в Крым

В Крым прибыли главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко.

- Делегации во главе с руководителями Донецкой и Луганской народных республик уже находятся в Крыму. Нам очень важно, что в период проведения мероприятий Переяславской рады братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане сопереживают всему происходящему на Донбассе, — заявил Козенко РИА «Новости».

Делегации из Донбасса прибыли в Крым по приглашению Русской общины Крыма. Кроме Захарченко и Плотницкого, в республику также приехали председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

В рамках визита, который продлится до 20 января, запланирована совместная пресс-конференция в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня», торжественный митинг в Симферополе у памятника Богдану Хмельницкому, посвященный годовщине Переяславской рады, а также форум славянского единства «С Россией навеки».

- На форуме мы сделаем ряд политических заявлений, где Русская община Крыма подпишет соглашение о сотрудничестве с общественным объединением «Мир Луганщине», — подчеркнул депутат.

Переяславская Рада состоялась 18 января 1654 года в Переяславе. На ней запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого было принято историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Романова.