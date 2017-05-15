Главы МИД ЕС высказались за продление санкций против России
Главы МИД ЕС высказались за необходимость продления санкций в отношении России. Об этом рассказал глава МИД Польши Витольд Ващиковский после заседания Совета глав внешнеполитических ведомств.
По его словам, применение санкций в отношении России нужно продолжать, так как минские соглашения не выполняются.
«Дискутировать не о чем», — цитирует «РИА Новости» польского министра.
Вместе с тем, власти РФ неоднократно заявляли о том, что увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей абсурдно, так как Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.
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