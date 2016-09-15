Главы МИД Украины, Германии и Франции приехали в Донбасс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, главы МИД Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эйро прибыли с визитом на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Главы внешнеполитических ведомств прибыли на базу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске, говорится в сообщении украинского МИД в Twitter.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе 1 сентября, но стороны конфликта неоднократно заявляли о его нарушении.