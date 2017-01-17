Главы ДНР и ЛНР сообщили о возвращении большинства бежавших от войны жителей

Выступая на пресс-конференции в Симферополе, главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий рассказали журналистам, что в республики Донбасса вернулось большинство жителей, ранее покинувших свои дома из-за военных действий в регионе.

- В 2014 году, в самый разгар боевых действий, в Донецке было 220-230 тысяч человек. На сегодняшний день в Донецке - почти миллион человек, - цитирует Захарченко «Интерфакс».

По словам Плотницкого, в ЛНР вернулись более 90 процентов покинувших регион жителей.

- На сегодняшний день у нас 92-93 процента возврата беженцев. Остались за пределами ЛНР только те, кто не хочет возвращаться, имеет другие убеждения, - сказал Плотницкий.

Ранее, в ноябре 2016 года пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о более чем миллионе временно перемещенных лиц из Донецкой и Луганской областей и Крыма.

В Федеральной миграционной службе РФ в начале 2016 года сообщали, что в Россию с начала конфликта в Донбассе прибыли почти два миллиона жителей Украины.

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Места: ДНР, ЛНР
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