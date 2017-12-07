Главы МИД России и Украины встретились в Вене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим украинским коллегой Павлом Климкиным на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ в Вене.

Встреча стала первым двусторонним личным контактом Лаврова и Климкина, который занимает пост главы МИД Украины с июня 2014 года.

«Украинская сторона запросила о встрече еще позавчера, мы сразу дали согласие», — цитирует «РИА Новости» слова Сергея Лаврова.