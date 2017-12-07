Главы МИД России и Украины встретились в Вене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим украинским коллегой Павлом Климкиным на полях заседания Совета глав МИД ОБСЕ в Вене.
Встреча стала первым двусторонним личным контактом Лаврова и Климкина, который занимает пост главы МИД Украины с июня 2014 года.
«Украинская сторона запросила о встрече еще позавчера, мы сразу дали согласие», — цитирует «РИА Новости» слова Сергея Лаврова.
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