Главы России и Исландии обменялись шутками на форуме в Архангельске
Откликаясь на слова главы Исландии Гвюдни Йоуханнессона о том, что его страна настолько мала, что у нее даже нет собственной армии, президент РФ Владимир Путин бросил реплику: «Помочь?»
В ответ исландский лидер отрицательно покачал головой и заметил, что быть маленьким государством не так уж и плохо. Во всяком случае, на выборах президента никто не говорит, будто соседние государства вмешиваются в избирательный процесс, - сообщает «Лайф».
Население Исландии не превышает 350 тысяч человек, однако государство занимает шестое место по уровню жизни. Россия же в этом рейтинге находится в конце пятого десятка.
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