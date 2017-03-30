Главы России и Исландии обменялись шутками на форуме в Архангельске

Откликаясь на слова главы Исландии Гвюдни Йоуханнессона о том, что его страна настолько мала, что у нее даже нет собственной армии, президент РФ Владимир Путин бросил реплику: «Помочь?»

В ответ исландский лидер отрицательно покачал головой и заметил, что быть маленьким государством не так уж и плохо. Во всяком случае, на выборах президента никто не говорит, будто соседние государства вмешиваются в избирательный процесс, - сообщает «Лайф».

Население Исландии не превышает 350 тысяч человек, однако государство занимает шестое место по уровню жизни. Россия же в этом рейтинге находится в конце пятого десятка.