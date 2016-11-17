Главы МИД России и Франции обсудили ситуации в Сирии и на Украине

В телефонном разговоре между главами внешнеполитических ведомств России и Франции Сергеем Лавровым и Жан-Марком Эро обсуждалась текущая ситуация в Сирии, а также ход выполнения Минских соглашений.

«При обсуждении ситуации в Сирии Лавров сделал упор на необходимости избегать односторонних действий, провоцирующих эскалацию конфликта, иллюзорности надежд на реальное продвижение вперед без эффективного разграничения сирийской оппозиции и экстремистов, а также надежного перекрытия границы со странами, через которые поступает подкрепление для террористических группировок», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы МИД РФ.

Лавров заявил коллеге о неприемлемости голословных обвинений в адрес России о якобы нанесенных ударах по гражданским объектам в Сирии, равно как недопустимым является и создание информационного вакуума вокруг операции коалиции в иракском Мосуле.

«Министры обсудили также первоочередные задачи «нормандской четверки» в контексте выполнения Минских соглашений, сделав акцент на необходимости выполнения их политической части», - говорится в сообщении МИД РФ.