Главы ДНР и ЛНР отложили намеченные на 6 ноября выборы на неопределенный срок

Главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий подписали указы о переносе намеченных на 6 ноября 2016 года выборов глав местных администраций на неопределенный срок.

- Глава ДНР Александр Захарченко остановил действие указа о проведении выборов местных глав, назначенных на 6 ноября 2016 года. Дата проведения выборов будет определена соответствующим указом, - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации главы ДНР.

«Постановляю: Отложить проведение первых выборов местных глав, дата проведения которых (06.11.2016) определена указом главы Луганской народной республики от 22.07.2016 года №418/01/07/16 до принятия главой Луганской народной республики отдельного решения о дате их проведения», - говорится в указе главы ЛНР, опубликованном на его официальном сайте.

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