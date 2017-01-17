Главы ДНР и ЛНР объявят мобилизацию в случае обострения ситуации в Донбассе

Выступая на пресс-конференции в Симферополе, главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий объявили, что в случае возобновления в Донбассе активных боевых действий, будет объявлена мобилизация.

- На сегодня разработан план мобилизации людей, прошедших боевые действия, а потом по различным причинам покинувших ряды наших армейских корпусов. При этом специалисты, которые необходимы для несения определенных воинских обязанностей, они поставлены все на учет, и по приказу в случае необходимости могут встать в строй, — цитирует Захарченко РИА «Новости».

По словам главы ДНР, из добровольцев сформированы дополнительные подразделения, дивизионы, бригады, которые в случае необходимости будут вооружены в трехдневный срок. Общая численность армии ДНР может при этом достичь 200-250 тысяч человек.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что армия ЛГР состоит только из добровольцев.

- Если время придет и нужна будет мобилизация, конечно, мы прибегнем к этому. Мы полностью готовы к этому, — подчеркнул Плотницкий.

При этом он добавил, что необходимо использовать даже малейшую возможность урегулировать ситуацию мирным путем.

- Цепляться нужно за малейшую возможность, ведь это тысячи жизней, — подчеркнул глава ЛНР.

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Места: ДНР, ЛНР
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