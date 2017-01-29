Главы крупнейших компаний раскритиковали миграционную политику Трампа

Главы ряда крупнейших американских компаний раскритиковали указ президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики.

По словам главы корпорации Apple Тима Кука, компания не смогла бы существовать без иммигрантов, а не то что процветать и развиваться.

Он также отметил, что некоторых сотрудников новый указ Трампа коснулся напрямую и компания сделает все, чтобы помочь им. Глава Uber Трэвис Каланик также остался возмущен политикой президента, заявив, что его сотрудники попали под удар.

Руководитель Netflix Рид Хэйстингсти глава Twitter Джек Дорсит заявили, что их компании стали успешнее от того, что в них работают иммигранты.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий принимать беженцев в США на 120 дней. Кроме того, в указе отмечается, что размещение беженцев из Сирии запрещается на неопределенный срок, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали, сообщает «РИА Новости».

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