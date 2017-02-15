Главы генштабов России и США встретятся в Баку

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд проведут 16 февраля встречу в столице Азербайджана.

Генералы обсудят текущее состояние и перспективы взаимодействия между РФ и штатами, а также предотвращение инцидентов, связанных с военной деятельностью двух стран, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве добавили, что Герасимов и Данфорд предполагают обменяться мнениями относительно безопасности в кризисных регионах мира.