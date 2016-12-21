Зам главы британского МИД отказался обвинить Россию в преступлениях в Сирии

Выступая перед парламентариями, заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан заявил, что не располагает достаточной информацией, для того чтобы обвинять Россию в нарушении норм международного права при освобождении сирийского Алеппо.

- Я не могу дать вам прямой ответ, — цитирует дипломата РИА «Новости» со ссылкой на The Independent.

Дункан признал, что в результате операции погибло около трех тысяч мирных жителей, но возлагать ответственность за их гибель на Москву пока нет достаточных оснований.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что Россия и правительство Башара Асада виновны в многочисленных военных преступлениях, в результате которых погибли «десятки тысяч мирных граждан Сирии».

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