Главу Волоколамского района отправили в отставку
Евгений Гаврилов уволен с поста главы Волоколамского района Подмосковья в связи со скандалом вокруг мусорного полигона.
Место Гаврилова займет Андрей Вихарев, который в настоящее время является исполняющим обязанности мэра Лосино-Петровского. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.
Власти региона пытаются решить проблему со свалкой. Ранее стало известно, что мусорный полигон начали обрабатывать из аэрозольных пушек.
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