Главу Волоколамского района отправили в отставку

Евгений Гаврилов уволен с поста главы Волоколамского района Подмосковья в связи со скандалом вокруг мусорного полигона.

Место Гаврилова займет Андрей Вихарев, который в настоящее время является исполняющим обязанности мэра Лосино-Петровского. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

Власти региона пытаются решить проблему со свалкой. Ранее стало известно, что мусорный полигон начали обрабатывать из аэрозольных пушек.