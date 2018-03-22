Главу Волоколамского района побили из-за свалки

Жители Волоколамского района накинулись на главу муниципалитета Евгения Гаврилова.во время встречи по поводу мусорного полигона.

Инцидент произошел накануне. Гаврилов вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым осмотрели свалку, а затем отправились на встречу с местными жителями, которая состоялась у Центральной городской больницы.

Митингующие были настроены достаточно агрессивно, поэтому встреча переросла в потасовку. В ее ходе Гаврилов получил как минимум один удар по голове, сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что из-за выбросов свалочных газов в Волоколамске за медпомощью обратились более двухсот человек, в том числе несколько десятков детей.