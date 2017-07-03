Главу МВД Украины заподозрили в подготовке переворота

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков готовится совершить государственный переворот и метит на место главы правительства.

Подозрения, касающиеся намерений Авакова захватить власть, высказал депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

Его опасения поддерживает украинский политолог Олег Соскин. «Он, конечно, хочет быть диктатором. На мой взгляд, у него развит комплекс нарцисса и павлина. Он сумел сколотить хорошую группу подручных: в партии «Народный фронт» без его участия не принимается ни одно решение. Я думаю, у него есть такие мысли», - заявил он в интервью НСН.

В то же время Соскин сообщил, что Аваков не пользуется популярностью у украинцев. Многие подозревают его в связях с преступным миром. Издание отмечает, что депутаты Рады уже неоднократно высказывались за отставку Авакова с поста главы МВД.