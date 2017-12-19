Главу тюменской фирмы арестовали за долги по зарплате
В Тюмени гендиректор строительной компании задолжал зарплату 26 работникам и попал под арест.
В отношении главы фирмы возбуждено уголовное дело. Согласно его материалам, зарплата не выплачивалась более двух месяцев иногородним работникам из Алтайского и Пермского краев и Ямало-Ненецкого автономного округа. Общая сумма задолженности превышает один миллион рублей.
Расследование уже закончено, дело передано в суд. Максимальное наказание, которое грозит гендиректору, - лишение свободы на срок до трех лет, передает Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
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