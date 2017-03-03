Главу правления Татфондбанка заподозрили в крупном мошенничестве

В отношении председателя правления Татфондбанка и депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина возбуждено уголовное дело.

Мусин подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СКР по Татарстану.

Согласно версии следствия, в августе прошлого года сотрудники Татфондбанка представили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Это было сделано с целью получения кредита и последующего хищения средств. Полученный кредит в размере свыше трех миллиардов рублей был впоследствии переведен на расчетные счета аффилированных организаций банка.

Ранее СМИ сообщили, что ЦБ отозвал лицензии у Татфондбанка и его партнера – Интехбанка.

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