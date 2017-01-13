Главу СБУ попросили возбудить уголовное дело против Порошенко

Экс-замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин обратился к главе Службы безопасности страны Василию Грицаку с призывом возбудить в отношении президента Петра Порошенко уголовное дело.

На своей странице в Facebook он пояснил, что глава государства «систематически совершает умышленные действия во вред Украине».

В частности, на территории России работает предприятие, принадлежащее Порошенко и реализуется производимая им продукция. По словам Кузьмина, Порошенко говорит о войне с Россией и при этом его фабрика в Липецке в прошлом году перечислила в госбюджет РФ, из которого финансируется армия, около 600 миллионов рублей.

Ранее Кузьмин выступил инициатором проверки Порошенко со стороны национального антикоррупционного комитета, отметив, что при вступлении в должность он утаил он конфликт интересов, также связанный с ведением бизнеса.

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