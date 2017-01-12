Главу Нацбанка Украины подозревают в хищении 11,6 миллиарда долларов

В отношении главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина заведено уголовное дело по подозрению в причастности к махинациям со средствами ликвидированных банков на сумму около 315,6 миллиарда гривен (11,6 миллиарда долларов).

Об этом сообщил в социальной сети Facebook бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины Владислав Куценко.

«На основании моего рапорта Национальному антикоррупционному бюро начато расследование деятельности Гонтаревой и Ворушилина», — цитирует Куценко РИА «Новости».

По словам бывшего прокурора, уголовное дело возбуждено по статье «злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги».

Куценко уточнил также, что речь идет о возможной причастности Гонтаревой и Ворушилина к махинациям с активами ликвидированных банков на сумму около 315,6 миллиарда гривен. В частности, по данным прокурора, было допущено «искусственное занижение стоимости активов 68 ликвидированных банков с 415 миллиардов гривен (15,2 миллиарда долларов) до 99,4 миллиарда гривен (3,6 миллиарда долларов) с целью продажи таких активов за бесценок подконтрольным субъектам, что в свою очередь приводит к тяжким последствиям для экономики и к массовым невыплатам долгов вкладчикам таких банков».