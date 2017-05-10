Главу латвийской контрразведки оставили без компьютера

Квартира главы Бюро по защите Сатверсме (контрразведка Латвии) Яниса Майзитиса подверглась нашествию воров. Неизвестные похитили портативный компьютер и другие вещи.

Представитель ведомства Ивета Маура заявила, что сведений, содержащих тайну, в компьютере главы контрразведки не было. В полиции, в свою очередь, добавили, что вещи, украденные вместе с компьютером, незначительные, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел несколько дней назад. Следствие рассматривает несколько версий случившегося.