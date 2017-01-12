Главу ФБР хотят призвать к ответу за «почтовый скандал» Клинтон за 11 дней до выборов

Аппарат генерального инспектора Министерства юстиции США сообщил о начале разбирательства по поводу проведенного в 2016 году ФБР расследования обстоятельств использования бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения деловой переписки.

По словам руководителя этого ведомства Майкла Хоровица, планируется выяснить, соответствовало ли внутреннему руководству Министерства юстиции то, что говорил директор ФБР Джеймс Коми на пресс-конференции, а также сообщения для конгресса по расследованию дела об электронной переписке Хиллари Клинтон незадолго до выборов, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал ABC.

Хоровиц подчеркнул, что расследование обоснованности действий ФБР и его руководителя инициировано в ответ на многочисленные запросы представителей профильных комитетов конгресса США, ряда общественных организаций и частных лиц.

Ранее Министерство юстиции, которое курирует деятельность ФБР, уже предъявляло претензии Федеральному бюро расследований за обнародование новых улик по деду Клинтон непосредственно перед президентскими выборами.