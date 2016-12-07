Главу Чечни прооперировали в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров перенес операцию в Грозном. Медики устранили последствия травм, полученных им на ринге.

На своей странице в Instagram Кадыров отметил, что ему рекомендовали отправиться на лечение за границу. Однако он отдал предпочтение местным врачам.

«После пребывания в операционной, выполнения всех процедур, возвращения домой, снова говорю, что наши врачи самые лучшие, умелые, опытные! Еще раз убедился в ошибочности стереотипа, что звезды медицины ярко светят только где-то вдали», - написал он.