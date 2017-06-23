Главреда издания Strana.ua подозревают в вымогательстве

Владелец украинского интернет-издания Strana.ua Игорь Гужва задержан в Киеве по подозрению в получении взятки, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По данным следствия, Гужва угрожал действующему политику публикацией компрометирующей информации, за неразглашение которой потребовал 10 тысяч долларов. Однако имя потерпевшего не называется.

Накануне в редакции издания в Киеве сотрудники СБУ провели обыски, сообщает «Национальная служба новостей».

По мнению главреда издания, пристальное внимание силовиков вызвано публикацией материала о нардепе из фракции Радикальной партии Дмитрии Линько.

Проект Страна.ua был запущен бывшим издателем и собственником холдинга «Вести» Игорем Гужвой в начале 2016 года.