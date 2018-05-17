Главред «РИА Новости-Украина» арестован на два месяца
Руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский, подозреваемый в государственной измене, арестован до 13 июля, следует из решения Херсонского городского суда.
Статья 111 УК Украины, предъявленная Вышинскому, альтернативной содержанию под стражей меры пресечения не предусматривает.
Ранее СБУ гражданина Украины Кирилла Вышинского за сотрудничество со страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины.
В России задержание журналиста вызвало негодование.
В МВД Украины в свою очередь предложили обменять главу «РИА Новости-Украина» на арестованного в РФ украинца Артема Сущенко, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость В СИЗО «Бутырка» нарушались права арестантов
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии