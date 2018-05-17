Главред «РИА Новости-Украина» арестован на два месяца

Руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский, подозреваемый в государственной измене, арестован до 13 июля, следует из решения Херсонского городского суда.

Статья 111 УК Украины, предъявленная Вышинскому, альтернативной содержанию под стражей меры пресечения не предусматривает.

Ранее СБУ гражданина Украины Кирилла Вышинского за сотрудничество со страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины.

В России задержание журналиста вызвало негодование.

В МВД Украины в свою очередь предложили обменять главу «РИА Новости-Украина» на арестованного в РФ украинца Артема Сущенко, сообщает «Интерфакс».

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