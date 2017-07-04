Главой подмосковной Балашихи станет глава Реутова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил главе города Реутов Сергею Юрову принять участие в конкурсе на пост мэра Балашихинского городского округа.

Губернатор Московской области выразил надежду, что Балашиха может стать более благоустроенной под руководством Юрова. Тот дал свое согласие и поблагодарил Андрея Воробьева за оказанное доверие.

Предыдущий глава Балашихи Евгений Жирков подал в отставку 27 июня после скандала с мусорным полигоном. Местные жители в ходе «Прямой линии» с президентом России пожаловались главе государства на плохие условия жизни рядом со свалкой, куда ежегодно свозилось до 600 тысяч тонн мусора.

Сергей Юров родился в 1983 году, работал в администрации Реутова с 2003 года на самых разных должностях. Главой Реутова стал в 2014 году, отмечает ТАСС.