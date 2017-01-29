Главой ВВС Норвегии впервые стала женщина
Новым главой ВВС Норвегии назначена 49-летняя Тонье Скиннарланд, став первой женщиной в стране, получившей звание генерал-майора.
Ранее эту должность занимал Пер-Эгиль Рюгг, однако он скончался в октябре 2016 года. С этого времени Скиннарланд замещала вакантную должность. Госсовет королевства официально утвердил нового главу ВВС Норвегии на прошлой неделе.
Скиннарланд имеет опыт участия в международных операциях НАТО в Косово, а также в Литве. Кроме того, она работала в отделе безопасности Минобороны Норвегии, сообщает «РИА Новости».
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