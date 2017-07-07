Главный ядерный генерал России ушел в отставку

Начальник 12-го главного управления Минобороны генерал-лейтенант Юрий Сыч, отвечавший за хранение, обслуживание и подготовку к боевому применению всех ядерных боеприпасов, ушел в отставку по состоянию здоровья.

По данным источника газеты «Коммерсант», президент России Владимир Путин уже подписал указ об отставке Сыча.

Временно исполняющим обязанности главы 12-го ГУМО назначен генерал-майор Игорь Колесников, который ранее был заместителем генерала Сыча. По данным газеты, он может стать начальником главка на постоянной основе.

Сам Юрий Сыч подтвердил, что уходит с поста по состоянию здоровья, однако добавил, что проработает в должности еще несколько месяцев.

Генерал-лейтенант Юрий Сыч был переведен на работу в главное управление Минобороны в декабре 2010 года, до этого он возглавлял Управление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Минобороны.

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