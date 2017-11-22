Главный волшебник России поддержал Рамзана Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что сам обитатель Великого Устюга Дед Мороз поддержал его призыв к россиянам по поводу празднования Нового Года в России.
Рамзан Кадыров отметил, что сам внешне похож на Деда Мороза, а также заявил о том, что Дед Мороз лично пригласил главу Чечни в Великий Устюг.
Он добавил, что обязательно навестит Деда Мороза и приглашает его в Чечню.
Тогда же глава Чечни назвал шайтанами всех, кто отговаривал жителей республики от празднования Нового года, передает Lenta.ru.
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