Главный волшебник России поддержал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что сам обитатель Великого Устюга Дед Мороз поддержал его призыв к россиянам по поводу празднования Нового Года в России.

Рамзан Кадыров отметил, что сам внешне похож на Деда Мороза, а также заявил о том, что Дед Мороз лично пригласил главу Чечни в Великий Устюг.

Он добавил, что обязательно навестит Деда Мороза и приглашает его в Чечню.

Тогда же глава Чечни назвал шайтанами всех, кто отговаривал жителей республики от празднования Нового года, передает Lenta.ru.