Главный военный прокурор России ушел в отставку

Прошение главного военного прокурора России Сергея Фридинского об отставке поддержали в Совете Федерации.

Сергей Фридинский занимал должность главного военного прокурора 11 лет. Уход связан с возрастом, отмечает «Ведомости».

По предварительной информации, место Фридинского могут занять прокурор Бурятии Валерий Петров или начальник управления Генпрокуратуры по надзору за дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Сергей Иванов.

Сергей Николаевич Фридинский (род. 2 июня 1958) — заместитель Генерального прокурора Российской Федерации — главный военный прокурор (с 7 июля 2006 года), заместитель Генерального прокурора России (2000—2006), доктор юридических наук (2011), Государственный советник юстиции 1 класса (2000), генерал-полковник юстиции (2007).