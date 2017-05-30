Главный редактор турецкой газеты убит в Стамбуле
Главный редактор правительственного издания «Yeni Akit Кадир» Демирель погиб от удара ножа в ходе семейной ссоры.
По версии следствия, конфликт между Демирелем и его зятем Каранфилом закончился поножовщиной. В ссоре участвовала и дочь Демиреля, супруга Каранфила – Эсма.
Ей Каранфил также нанес ножевое ранение, но ей удалось выжить, сейчас она в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Regnum.
Демирель от полученной травмы скончался. Каранфил скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.
Турецкая ежедневная газета известна крайне правыми взглядами, а также поддержкой правящей «Партии справедливости и развития Турции» и главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.
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