Главный редактор «Republic.ru» покинула свой пост
Главный редактор информационного портала «Republic.ru» Ирина Малкова на своей странице в «Facebook» сообщила о своем уходе с поста.
Экс-редактор отметила, что оставляет издание в надежных руках и выразила уверенность, что ситуация останется положительной для всех сотрудников информационного ресурса.
О своей причине ухода Ирина Малкова не сообщила, но заявила, что позже расскажет все сама, отмечает ТАСС.
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