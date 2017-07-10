Главный редактор «Republic.ru» покинула свой пост

Главный редактор информационного портала «Republic.ru» Ирина Малкова на своей странице в «Facebook» сообщила о своем уходе с поста.

Экс-редактор отметила, что оставляет издание в надежных руках и выразила уверенность, что ситуация останется положительной для всех сотрудников информационного ресурса.

О своей причине ухода Ирина Малкова не сообщила, но заявила, что позже расскажет все сама, отмечает ТАСС.