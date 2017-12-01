Главный каток страны открылся на ВДНХ, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Катание на коньках — давняя московская традиция, которая зародилась еще в середине XIX века. Приятно видеть, как она возрождается благодаря сотням ледовых площадок», — написал столичный градоначальник на своей странице в Twitter.

Он также пригласил всех москвичей и гостей столицы покататься на коньках.

Каток на ВДНХ впервые был открыт для посетителей 25 ноября 2016 года. Уже в декабре того же года Мировая академия рекордов признала его крупнейшим в мире катком с искусственным покрытием.

Главный каток страны будет работать ежедневно со вторника по воскресенье, понедельник объявлен техническим днем.

В выходные и праздничные дни каток будет открыт с 10:00 до 23:00, в будние дни — с 11:00 до 23:00, пишет газета «Известия».