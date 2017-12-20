Главный каскадер России попал в больницу

В Москве госпитализирован президент Гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков.

По словам его помощницы Варвары Никитиной, серьезных проблем со здоровьем у главного каскадера страны нет. «Ничего серьезного, завтра его уже отпустят, операции никакой не было», - рассказала она АГН «Москва». Никитина также добавила, что на 22 декабря у Иншакова уже запланирована встреча.

Сам актер подтвердил изданию информацию о госпитализации. При этом добавил, что чувствует себя хорошо.