Главный каскадер России попал в больницу
В Москве госпитализирован президент Гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков.
По словам его помощницы Варвары Никитиной, серьезных проблем со здоровьем у главного каскадера страны нет. «Ничего серьезного, завтра его уже отпустят, операции никакой не было», - рассказала она АГН «Москва». Никитина также добавила, что на 22 декабря у Иншакова уже запланирована встреча.
Сам актер подтвердил изданию информацию о госпитализации. При этом добавил, что чувствует себя хорошо.
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