Главный демократ США пообещал стать «худшим кошмаром» Трампа

Избранный глава Демократической партии США Том Перес пообещал стать «худшим кошмаром» американского президента Дональда Трампа.

Так Перес отреагировал на сообщение Трампа, в котором он поздравил демократа с избранием на должность и в шутку написал, что не знает, за кого ему больше радоваться – за Переса или Республиканскую партию.

- Зовите меня Том. И не слишком радуйтесь. Кит Эллисон и я, а также демократы, объединившиеся по всей стране, станем вашим худшим кошмаром, - цитирует Oane.ws слова Переса.

Отмечается, что Том Перес стал первым представителем латиноамериканской диаспоры, возглавившим Демократическую партию США. Во время президентских выборов он поддерживал Хиллари Клинтон.