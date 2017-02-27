Главный демократ США пообещал стать «худшим кошмаром» Трампа
Избранный глава Демократической партии США Том Перес пообещал стать «худшим кошмаром» американского президента Дональда Трампа.
Так Перес отреагировал на сообщение Трампа, в котором он поздравил демократа с избранием на должность и в шутку написал, что не знает, за кого ему больше радоваться – за Переса или Республиканскую партию.
- Зовите меня Том. И не слишком радуйтесь. Кит Эллисон и я, а также демократы, объединившиеся по всей стране, станем вашим худшим кошмаром, - цитирует Oane.ws слова Переса.
Отмечается, что Том Перес стал первым представителем латиноамериканской диаспоры, возглавившим Демократическую партию США. Во время президентских выборов он поддерживал Хиллари Клинтон.
Следующая новость Сотрудники МЧС спасли тонувшую в Москве-реке женщину
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии