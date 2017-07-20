Главных врачей начнут увольнять после достижения 65 лет
Новый российский законопроект вводит возрастные ограничения для руководящих сотрудников медицинских учреждений.
С 1 октября 2017 года возраст главного врача любого медицинского учреждения не должен превышать 65 лет. Это касается также и его заместителей и помощников, сообщает Kommersant.
Вышедшие на пенсию врачи смогут продолжать работать на других должностях, которые, соответствуют их профессиональной квалификации.
Исключением из правил является общее собрание сотрудников медицинской организации, на котором срок полномочий главного врача по всеобщему желанию может быть продлен до 70 лет.
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