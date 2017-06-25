За главного редактора «Страна.ua» внесут залог в 21 тысячу долларов

Залог за главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужву будет внесен в понедельник. Об этом заявила его адвокат Елена Лукаш.

Накануне киевский суд арестовал Гужву на два месяца с возможностью внести залог в размере 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), сообщает РИА Новости.

Елена Лукаш написала на своей странице в Facebook: «Игорь Гужва передает всем привет и слова благодарности! Уже завтра будет внесен залог и в самое ближайшее время он будет на свободе».

Ранее главный редактор киевского издания был задержан по подозрению в вымогательстве. Он якобы требовал у депутата Дмитрия Линько 20 тысяч долларов и получил половину из этих денег за неразмещение компрометирующей информации.