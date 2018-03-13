Главная достопримечательность Парижа покраснеет

Парижские власти планируют перекрасить Эйфелеву башню.

Главная достопримечательность вновь станет красной – это цвет башня имела изначально по замыслу ее создателя Густава Эйфеля.

С момента возведения башня неоднократно перекрашивалась. В частности, она была желтой, коричневой, охряной. Когда именно начнутся работы по возвращению башне первоначального цвета, пока не известно, сообщает издание Le Parisien.