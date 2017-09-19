Главком ВДВ серьезно пострадал аварии

Главнокомандующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и его помощники пострадали в результате ДТП под Мурманском.

Инцидент произошел 15 сентября на автодороге Р21 «Кола». В микроавтобус, в котором ехал главком, врезался вылетевший со встречной полосы легковой автомобиль.

По сведениям «Ленты.ру», Сердюков получил перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. В настоящее время он находится в реанимации госпиталя Северного флота. Кроме того, травмы получили заместитель главкома по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков, а также помощник Сердюкова и его адъютант.

За рулем легкового автомобиля находился 34-летний житель Мурманска. Он скончался, его супруга находится в больнице с тяжелыми травмами, а их дети не пострадали.

По факту ДТП может быть возбуждено уголовное дело.

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