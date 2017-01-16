Главе миссии ОБСЕ почудилось уменьшение нарушений «режима тишины» в Донбассе

Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик на совещании в Минске заявил о том, что наблюдатели организации фиксируют сокращение числа нарушений «режима тишины» в Донбассе.

- Во время прошлой встречи 21 декабря контактная группа сделала заявление о приверженности соблюдению всеобъемлющего устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 24 декабря. К сожалению, случаи нарушения режима прекращения огня, в том числе с использованием запрещенного тяжелого вооружения, имели и имеют место, хотя число обстрелов по сравнению с декабрем уменьшилось, — цитирует Сайдика РИА «Новости».

Между тем руководство ДНР сообщило о более чем тысяче обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины за последние сутки, а в ЛНР сообщили, что наблюдатели ОБСЕ, опасаясь за свою безопасность, не прибыли в Дебальцево, чтобы зафиксировать последствия массированного обстрела со стороны ВСУ.