Главе миссии ОБСЕ почудилось уменьшение нарушений «режима тишины» в Донбассе

Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик на совещании в Минске заявил о том, что наблюдатели организации фиксируют сокращение числа нарушений «режима тишины» в Донбассе.

- Во время прошлой встречи 21 декабря контактная группа сделала заявление о приверженности соблюдению всеобъемлющего устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 24 декабря. К сожалению, случаи нарушения режима прекращения огня, в том числе с использованием запрещенного тяжелого вооружения, имели и имеют место, хотя число обстрелов по сравнению с декабрем уменьшилось, — цитирует Сайдика РИА «Новости».

Между тем руководство ДНР сообщило о более чем тысяче обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины за последние сутки, а в ЛНР сообщили, что наблюдатели ОБСЕ, опасаясь за свою безопасность, не прибыли в Дебальцево, чтобы зафиксировать последствия массированного обстрела со стороны ВСУ.

Новости по теме
Теги:
Организации: ОБСЕ
Следующая новость Долгов назвал доклад Human Rights Watch о России концентратом лжи

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО