Главе РПЦ исполнилось 70 лет
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает 70-летний юбилей. В воскресенье он совершит литургию в храме Христа Спасителя.
После богослужения ему будет вручен подарок от православной молодежи Москвы – торт, изготовленный под руководством ведущих кулинаров, передает «Интерфакс».
Некоторое время назад в столице открылась фотовыставка, посвященная Патриарху Кириллу. Кроме того, президент России Владимир путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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