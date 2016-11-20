Главе РПЦ исполнилось 70 лет

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает 70-летний юбилей. В воскресенье он совершит литургию в храме Христа Спасителя.

После богослужения ему будет вручен подарок от православной молодежи Москвы – торт, изготовленный под руководством ведущих кулинаров, передает «Интерфакс».

Некоторое время назад в столице открылась фотовыставка, посвященная Патриарху Кириллу. Кроме того, президент России Владимир путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.