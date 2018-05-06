Главбух учебного заведения во Владикавказе присвоила миллионы

Во Владикавказе задержали главного бухгалтера одного из учебных заведений. Она подозревается в присвоении крупной суммы денег.

Как уточнили в пресс‐службе МВД РФ, женщина присвоила семь миллионов 700 тыс. рублей, которые направлялись на зарплаты учителям и для хозяйственных нужд. В настоящее время главный бухгалтер находится под подпиской о невыезде, передает телеканал «360».

Полиция разыскивает возможных соучастников преступления. Виновникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Ранее суд арестовал имущество чиновников Роскомнадзора. Они подозреваются в мошенничестве на 23 млн рублей.