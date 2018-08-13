Главарь сирийских террористов Абу Бакр аль-Багдади тяжело ранен

Иракская разведка сообщила, что во время атаки иракских ВВС на одно из селений в Сирии в июне этого года им удалось тяжело ранить главаря «Исламского государства» (запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади.

По их информации, из-за своего состояния здоровья аль-Багдади фактически больше не управляет группировкой боевиков.

При авиаударе несколько террористов погибли, остальные, в том числе главарь, получили тяжелые ранения, сообщает «Ридус».

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